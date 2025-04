Omicidio Eletti il 12 maggio nuovo processo in Appello

Si terrà il 12 maggio il nuovo processo in Appello che vede imputato Marco Eletti per il doppio gesto sanguinario verso i familiari. A San Martino, il 24 aprile '21, il giovane stordì la madre con bignè riempiti di benzodiazepine, mandandola in coma. E uccise a martellate Paolo Eletti, il 58enne che lo allevò e di cui portava il cognome, ma che, come emerse da un'indagine difensiva, non era suo padre biologico (cadde l'aggravante di aver colpito un ascendente). Per entrambe le accuse - l'Omicidio del 58enne e quello tentato della mamma - furono formulate le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Eletti fu condannato sia dal tribunale reggiano - davanti al quale confessò - sia in Appello a 24 anni e 2 mesi. Non fu trovata una spiegazione univoca sulla causa che lo spinse a uccidere: i futili motivi caddero in 1° grado.

