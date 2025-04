Omicidio della guardia giurata notificata la custodia cautelare in carcere al ex lottatore

custodia cautelare in carcere è stata notificata a carico di Mor N'Diaye, in relazione all'Omicidio della guardia giurata Federico Perissi, avvenuto nella notte fra 13 e 14 aprile, nei pressi di un cavalcavia a Barberino del Mugello. Il provvedimento, eseguito nel pomeriggio di. Ferraratoday.it - Omicidio della guardia giurata, notificata la custodia cautelare in carcere all'ex lottatore Leggi su Ferraratoday.it Un'ordinanza diinè stataa carico di Mor N'Diaye, in relazione all'Federico Perissi, avvenuto nella notte fra 13 e 14 aprile, nei pressi di un cavalcavia a Barberino del Mugello. Il provvedimento, eseguito nel pomeriggio di.

Cosa riportano altre fonti

