Oltre 290mila visitatori nei musei e parchi archeologici per anniversario della Liberazione

Oltre 290mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. Di seguito il Ministero della cultura comunica i primi dati provvisori fin qui pervenuti. ViVe - Vittoriano - ingresso gratuito 21.723; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 20.000; Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli 18.330; Reggia di Caserta 16989; Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres 15.000: Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 14.822; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 11.821; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 11.744; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 7.924; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.259; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.

