Oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto a Papa Francesco Piazza San Pietro aperta sino alle 17

aperta questa mattina alle 7 la Basilica di San Pietro per dare la possibilità ai fedeli di dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. Già prima dell'apertura migliaia di persone si erano messe in coda. L'afflusso è durato tutta la notte, Oltre la mezzanotte che era stata programmata, con una breve chiusura (alle 2.30) per dare la possibilità agli addetti di sistemare la Basilica, con l'apertura anticipata alle 5.40.Con un alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Gra, la Protezione Civile nazionale ha fatto sapere che per l'ultimo saluto a Papa Francesco, Piazza San Pietro chiuderà alle 17.Domani alle 10.00 i funerali solenni in Piazza San Pietro, quindi la traslazione lungo le vie di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione.

