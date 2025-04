Oklahoma ok a Memphis vittorie per New York e i Clippers

York (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oklahoma protagonista nella terza gara dei play-off visto che i Thunder vanno sotto anche fino al -29 nel primo tempo ma alla fine riescono a vincere in casa Memphis (114-108) complice anche un infortunio di Ja Morant verso la fine del secondo periodo (fino a quel momento 15 punti e 5 assist). Decisivi Jalen Williams (26 punti e 6 rimbalzi) e Chet Holmgren (24 punti e 8 rimbalzi): grazie a questa vittoria, OKC si porta sul 3-0 nella serie.A Detroit, New York prima sembra avere in mano gara-3, poi si fa quasi rimontare nei secondi finali e quindi ha bisogno del solito Jalen Brunson, che segna 12 dei suoi 30 punti totali nel quarto periodo risultando decisivo dalla lunetta, per piazzare il colpo in trasferta che li riporta in vantaggio 2-1 nella serie. Unlimitednews.it - Oklahoma ok a Memphis, vittorie per New York e i Clippers Leggi su Unlimitednews.it NEW(STATI UNITI) (ITALPRESS) –protagonista nella terza gara dei play-off visto che i Thunder vanno sotto anche fino al -29 nel primo tempo ma alla fine riescono a vincere in casa(114-108) complice anche un infortunio di Ja Morant verso la fine del secondo periodo (fino a quel momento 15 punti e 5 assist). Decisivi Jalen Williams (26 punti e 6 rimbalzi) e Chet Holmgren (24 punti e 8 rimbalzi): grazie a questa vittoria, OKC si porta sul 3-0 nella serie.A Detroit, Newprima sembra avere in mano gara-3, poi si fa quasi rimontare nei secondi finali e quindi ha bisogno del solito Jalen Brunson, che segna 12 dei suoi 30 punti totali nel quarto periodo risultando decisivo dalla lunetta, per piazzare il colpo in trasferta che li riporta in vantaggio 2-1 nella serie.

