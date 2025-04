Oklahoma in auto nella tempesta di fulmini

Le telecamere dell'emittente tv KOCO di Oklahoma City hanno ripreso immagini spettacolari di una tempesta di fulmini che ha colpito la zona occidentale dello stato americano nella notte di giovedì. L'auto degli operatori percorre una vasta area riprendendo nuvole minacciose e continui ed enormi lampi nel cielo. I temporali hanno portato forti precipitazioni, grandine, raffiche di vento e tornado anche nell'ovest del Texas.

