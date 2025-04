Offese sui social alla sindaca ’condannato’

"Sento profondamente la necessità di esprimere la mia solidarietà politica e umana al consigliere Margherita Scoccia, che in queste ore è stata oggetto di minacce e ingiurie inaccettabili". E' la sindaca Vittoria Ferdinandi a esprimersi sulla vicenda capitata alla sua rivale politica, candidata a sindaca del centrodestra, a cui nelle scorse ore è stato augurato "di fare la fine di Benito Mussolini" e per la quale la stessa Scoccia ha presentato denuncia."Comprendo benissimo il senso di frustrazione, prostrazione e di rabbia che si prova nell'essere vittime e oggetto della violenza che spesso, impunemente, si riversa sui social network – spiega in un video la prima cittadina –. Sono vittima anche io, ogni giorno da più di un anno di questo genere di ingiurie, falsità, diffamazioni striscianti che riguardano la mia vita pubblica e la mia vita privata.

