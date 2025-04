Occupazione Laura Bassi danni per 8 500 euro

euro i danni causati dagli studenti che hanno occupato la succursale del liceo Laura Bassi in via Broccaindosso. I soldi dovranno essere raccolti dagli studenti entro il 10 maggio. Primi a sborsare gli euro: coloro che hanno promosso e partecipato alla protesta. Così si legge in una circolare dove, a firma del preside Michele Iuliano, "si rende noto l’importo dei danni" dell’Occupazione dal 31 marzo al 5 aprile. Si tratta di 1.538 euro per l’attrezzatura informatica e di 6.914 euro per i danneggiamenti ad arredi, mura e servizi igienici.Nella cifra sono compresi anche "tutti gli interventi necessari al ripristino". Per coprire le spese di riparazione, il Consiglio d’istituto ha deliberato di "dare incarico diretto agli studenti promotori dell’agitazione e firmatari della comunicazione formale di Occupazione di raccogliere i fondi entro il 10 maggio, anche rivolgendosi agli studenti che hanno aderito all’Occupazione votando positivamente". Ilrestodelcarlino.it - Occupazione Laura Bassi, danni per 8.500 euro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ammontano a 8.500causati dagli studenti che hanno occupato la succursale del liceoin via Broccaindosso. I soldi dovranno essere raccolti dagli studenti entro il 10 maggio. Primi a sborsare gli: coloro che hanno promosso e partecipato alla protesta. Così si legge in una circolare dove, a firma del preside Michele Iuliano, "si rende noto l’importo dei" dell’dal 31 marzo al 5 aprile. Si tratta di 1.538per l’attrezzatura informatica e di 6.914per i danneggiamenti ad arredi, mura e servizi igienici.Nella cifra sono compresi anche "tutti gli interventi necessari al ripristino". Per coprire le spese di riparazione, il Consiglio d’istituto ha deliberato di "dare incarico diretto agli studenti promotori dell’agitazione e firmatari della comunicazione formale didi raccogliere i fondi entro il 10 maggio, anche rivolgendosi agli studenti che hanno aderito all’votando positivamente".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, 31 marzo 2025 - Occupazione a sorpresa del liceo Arcangeli di via Marchetti e della succursale del liceo Laura Bassi di via Broccaindosso. Doppio stop alle lezioni che arriva dopo quelli, già conclusi, dei licei Minghetti e Copernico. Mattina intensa per l’Arcangeli e Laura Bassi dove i rumors sulle occupazioni si sono fatti più forti negli ultimi giorni fino a questa mattina. All’Arcangeli, la protesta si è accesa nel pomeriggio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Roma, 22 aprile 2025 - La rompighiaccio Laura Bassi, fiore all'occhiello dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, è rientrata ieri a Trieste dalla missione in Antartico durata più di due mesi. Dopo 46 giorni e 12 mila miglia percorse la nave oceanografica ha portato a termine la 40esima missione in Antartide, grazie al finanziamento del Ministero dell'Università e Ricerca (Mur) nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra), gestito dal ... 🔗quotidiano.net

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Italo lancia un progetto volto a celebrare le donne italiane che hanno lasciato un segno nella storia. Queste donne, non sempre note al grande pubblico o agli studenti, saranno al centro di una campagna di sensibilizzazione e riconoscimento promossa dall’azienda. 🔗tg24.sky.it

Occupazione Laura Bassi, danni per 8.500 euro; Liceo occupato, 8.500 euro di danni a carico degli studenti: Dovrà pagare anche chi ha votato sì all’iniziativa; Aulee che mancano, striscioni e una 'security' per evitare danni: dentro l'occupazione del Sabin; Bologna, all'occupazione del liceo artistico i «maranza» fanno irruzione con i taser: «Danni a scuola, protesta finita». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Occupazione Laura Bassi, danni per 8.500 euro - Ammontano a 8.500 euro i danni causati dagli studenti che hanno occupato la succursale del liceo Laura Bassi in ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Liceo occupato, 8.500 euro di danni a carico degli studenti: "Dovrà pagare anche chi ha votato sì all’iniziativa" - Sfiorano gli 8.500 euro i danni conteggiati al liceo Laura Bassi di Bologna dopo l’occupazione delle settimane scorse. Soldi ... 🔗msn.com

Occupazione a sorpresa del liceo Arcangeli e della succursale Laura Bassi a Bologna - Bologna, 31 marzo 2025 - Occupazione a sorpresa del liceo Arcangeli di via Marchetti e della succursale del liceo Laura Bassi di via Broccaindosso. Doppio stop alle lezioni che arriva dopo quelli ... 🔗msn.com