Occupa con la forza la casa di un amico che lo aveva ospitato e aggredisce i carabinieri 27enne arrestato

carabinieri di Porlezza (Como) hanno arrestato un 27enne per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbe Occupato la casa di un amico che lo aveva ospitato e avrebbe aggredito i militari intervenuti sul posto. Leggi su Fanpage.it di Porlezza (Como) hannounper resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbeto ladi unche loe avrebbe aggredito i militari intervenuti sul posto.

