Nuovo polmone in Brianza Parco regionale ecco il piano La svolta green dei sindaci

Nuovo Parco regionale del Seveso, del Villoresi e della Brianza Centrale. L’Assemblea dei sindaci del Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale, GruBrìa, ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo per promuovere l’istituzione di un Nuovo Parco regionale che comprenda il territorio del Plis GruBrìa e alcune aree lungo il corridoio fluviale del Seveso da individuare. Una decisione che rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la tutela ambientale, promuovere la rigenerazione del territorio e dare Nuovo impulso alla valorizzazione paesaggistica di un’area strategica e fortemente urbanizzata nel cuore della Lombardia, a cavallo tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza.Il territorio interessato, che si estende su oltre 2mila ettari nei Comuni di Bovisio, Cinisello, Cusano, Desio, Lissone, Muggiò, Nova, Paderno, Seregno, Varedo e che potrebbe interessare anche Cesano, Meda, Seveso, il Bosco delle Querce e altre città confinanti, rappresenta un esempio di collaborazione sovracomunale per la tutela degli spazi aperti residui in aree fortemente compromesse. Ilgiorno.it - Nuovo polmone in Brianza . Parco regionale, ecco il piano. La svolta green dei sindaci Leggi su Ilgiorno.it Undel Seveso, del Villoresi e dellaCentrale. L’Assemblea deidel Consorzio delGrugnotorto Villoresi eCentrale, GruBrìa, ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo per promuovere l’istituzione di unche comprenda il territorio del Plis GruBrìa e alcune aree lungo il corridoio fluviale del Seveso da individuare. Una decisione che rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la tutela ambientale, promuovere la rigenerazione del territorio e dareimpulso alla valorizzazione paesaggistica di un’area strategica e fortemente urbanizzata nel cuore della Lombardia, a cavallo tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e.Il territorio interessato, che si estende su oltre 2mila ettari nei Comuni di Bovisio, Cinisello, Cusano, Desio, Lissone, Muggiò, Nova, Paderno, Seregno, Varedo e che potrebbe interessare anche Cesano, Meda, Seveso, il Bosco delle Querce e altre città confinanti, rappresenta un esempio di collaborazione sovracomunale per la tutela degli spazi aperti residui in aree fortemente compromesse.

Su questo argomento da altre fonti

Il marchio dm apre un nuovo negozio in Brianza. Il punto vendita, che inaugurerà a Lentate sul Seveso il prossimo 22 febbraio, è il secondo store in provincia di Monza e Brianza. Il nuovo punto vendita in via Nazionale dei Giovi, angolo via M. Farneti, una nuova via inaugurata di recente, vicino... 🔗monzatoday.it

Ancora nubi. Ancora pioggia. Ancora maltempo. È quello che accadrà a Monza e in Brianza nel weekend e nei giorni della prossima settimana, secondo i meteorologi di 3Bmeteo, per via di una perturbazione atlantica. "L’anticiclone presente alle latitudini centro-meridionali del continente... 🔗monzatoday.it

Le telecamere di Striscia la Notizia tornano nel parco della droga per filmare, denunciare (e rincorrere i pusher) che spacciano nell’area delle Groane. E proprio lì, a Lazzate, c’è un florido commercio con un via vai di una quarantina di clienti all’ora. Il servizio (ecco il link) è andato... 🔗monzatoday.it

Nuovo polmone in Brianza . Parco regionale, ecco il piano. La svolta green dei sindaci; Oltre 2000 ettari per un nuovo Parco Regionale tra Milano e Monza Brianza; Notizie - Riqualificazione giardini via Barrella; Parco del Curone, la petizione ha superato le mille firme. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nuovo polmone in Brianza . Parco regionale, ecco il piano. La svolta green dei sindaci - Nova Milanese, l’assemblea del Consorzio GruBrìa approva all’unanimità l’ambiziosa iniziativa. Un’area di oltre duemila ettari per tutelare l’ambiente in zone fortemente urbanizzate. 🔗ilgiorno.it

Oltre 2000 ettari per un nuovo Parco Regionale tra Milano e Monza Brianza - L’Assemblea dei Sindaci del Consorzio del Parco GruBrìa ha approvato all’unanimità un importante Atto di Indirizzo per la promozione dell’istituzione di un nuovo Parco Regionale che comprenda il terri ... 🔗mbnews.it

"Il Parco di Monza trasformato in una camera a gas" - Una bella giornata di sole e la Pasquetta, come vuole la tradizione, i monzesi e i brianzoli la trascorrono al Parco. Ma il problema, poi, è rientrare a casa: o meglio uscire dal parcheggio a ... 🔗monzatoday.it