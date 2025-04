Nuovo murale di Tvboy a Roma celebra 80 anniversario della Liberazione

Nuovo murale di Tvboy comparso oggi in via Rasella a Roma, una delle strade simbolo della Restistenza, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. L'opera, dal titolo 'Viva la Libertà' intende celebrare il 25 aprile in un "luogo simbolico", scrive l'artista. "Ho voluto celebrare la libertà - aggiunge -. Una ragazza di spalle, senza tempo, con una rosa nella borsa e una bomboletta spray in mano. Il suo messaggio è chiaro: la libertà va difesa, sempre. Contro l'avanzare degli estremismi e per non dimenticare la storia, e quanto abbiamo dovuto lottare per liberarci dalla dittatura. La libertà è un valore assoluto. Contro ogni dittatura e per la libertà di espressione. Per non dimenticarci da dove veniamo. Quotidiano.net - Nuovo murale di Tvboy a Roma celebra l'80° anniversario della Liberazione Leggi su Quotidiano.net Una ragazza di spalle con una rosa nella borsa che indossa a tracolla. È ildicomparso oggi in via Rasella a, una delle strade simboloRestistenza, in occasione dell'ottantesimo. L'opera, dal titolo 'Viva la Libertà' intendere il 25 aprile in un "luogo simbolico", scrive l'artista. "Ho volutore la libertà - aggiunge -. Una ragazza di spalle, senza tempo, con una rosa nella borsa e una bomboletta spray in mano. Il suo messaggio è chiaro: la libertà va difesa, sempre. Contro l'avanzare degli estremismi e per non dimenticare la storia, e quanto abbiamo dovuto lottare per liberarci dalla dittatura. La libertà è un valore assoluto. Contro ogni dittatura e per la libertà di espressione. Per non dimenticarci da dove veniamo.

