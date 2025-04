Nuovo look per la mensa della scuola primaria

Lavori in corso durante le vacanze pasquali presso la scuola primaria "Fantasia" di Ballabio con una completa ritinteggiatura dei locali adibiti a mensa scolastica e utilizzati anche per il servizio doposcuola. L'intervento è stato effettuato dalla ditta Elia Filippo di Olginate al costo.

