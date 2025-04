Nuovo inizio per Hostaria Il Sacco Fiorentino di Volterra

Hostaria Il Sacco Fiorentino, rinomata attività di ristorazione situata nel cuore di Volterra in via Giusto Turazza, che inaugura il suo Nuovo corso firmato dall'imprenditore e presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi, salutato con un taglio del nastro alla presenza del sindaco.

