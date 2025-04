Nuovi soldati si uniscono alla missione Nato in Kosovo

Kosovo) (ITALPRESS) – Oggi si sono uniti alla missione Nato in Kosovo (KFOR) soldati provenienti da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Lo ha annunciato il KFOR, secondo quanto riporta il quotidiano Danas.Il comandante del KFOR, Enrico Barduani, che ha presieduto la cerimonia, ha dichiarato che l’espansione della missione testimonia il costante impegno per la sicurezza duratura in tutto il Kosovo e per la stabilità regionale, anche attraverso il sostegno al dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina sotto l’egida dell’Ue.In un comunicato, il KFOR ha affermato che continua a contribuire a un ambiente sicuro per tutte le persone e comunità che vivono in Kosovo, in linea con il suo mandato di lunga data conferito dalle Nazioni Unite, sulla base della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, in ogni momento e in maniera imparziale, e in stretta collaborazione con la Polizia del Kosovo e la missione Eulex. Unlimitednews.it - Nuovi soldati si uniscono alla missione Nato in Kosovo Leggi su Unlimitednews.it ) (ITALPRESS) – Oggi si sono unitiin(KFOR)provenienti da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Lo ha annunciato il KFOR, secondo quanto riporta il quotidiano Danas.Il comandante del KFOR, Enrico Barduani, che ha presieduto la cerimonia, ha dichiarato che l’espansione dellatestimonia il costante impegno per la sicurezza duratura in tutto ile per la stabilità regionale, anche attraverso il sostegno al dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina sotto l’egida dell’Ue.In un comunicato, il KFOR ha affermato che continua a contribuire a un ambiente sicuro per tutte le persone e comunità che vivono in, in linea con il suo mandato di lunga data conferito dalle Nazioni Unite, sulla base della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, in ogni momento e in maniera imparziale, e in stretta collaborazione con la Polizia dele laEulex.

