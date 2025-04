Nuovi percorsi per le nascite Arriva il corso per piccole pance Sapere di più e soffrire meno

Nuovi percorsi tra territorio e ospedale. Grazie alla profonda esperienza e sinergia tra Maria Paola Belluomini e Valentina Salvatore, coordinatrice ostetrica dell’ospedale San Luca, il dialogo tra consultorio e ospedale è sistematico e continuo.Le donne e le coppie sono accompagnate fin dai primi momenti della gravidanza in tutto quello che sarà il loro percorso, da una squadra di operatori e servizi. “Negli Incontri di Accompagnamento alla Nascita (IAN) – sottolinea Patrizia Fistesmaire (nella foto a fianco), responsabile unità funzionale Consultoriale Piana di Lucca – è stato aggiunto un evento dedicato al benessere del perineo. Si tratta di un incontro interattivo, dinamico, dove vengono sperimentate le posizioni per il travaglio/parto, che serve alle coppie anche per ricevere consigli per la salute del pavimento pelvico. Lanazione.it - Nuovi percorsi per le nascite. Arriva il corso per “piccole pance“. Sapere di più e soffrire meno Leggi su Lanazione.it Da quando l’unità funzionale Consultoriale di Lucca ha una coordinatrice ostetrica dedicata, Maria Paola Belluomini, si sono sviluppate nuove attività etra territorio e ospedale. Grazie alla profonda esperienza e sinergia tra Maria Paola Belluomini e Valentina Salvatore, coordinatrice ostetrica dell’ospedale San Luca, il dialogo tra consultorio e ospedale è sistematico e continuo.Le donne e le coppie sono accompagnate fin dai primi momenti della gravidanza in tutto quello che sarà il loro per, da una squadra di operatori e servizi. “Negli Incontri di Accompagnamento alla Nascita (IAN) – sottolinea Patrizia Fistesmaire (nella foto a fianco), responsabile unità funzionale Consultoriale Piana di Lucca – è stato aggiunto un evento dedicato al benessere del perineo. Si tratta di un incontro interattivo, dinamico, dove vengono sperimentate le posizioni per il travaglio/parto, che serve alle coppie anche per ricevere consigli per la salute del pavimento pelvico.

