Nuove Soap a giugno su Canale5 Sono in arrivo Cuore Nero Io sono Farah Forbidden Fruit e La Forza di una Donna

Canale5. sono in arrivo nuovi appassionanti appuntamenti con la Soap Opera turche, che ci faranno compagnia da giugno 2025. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su di loro. Comingsoon.it - Nuove Soap a giugno su Canale5: Sono in arrivo Cuore Nero, Io sono Farah, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna Leggi su Comingsoon.it Estate ricca di impegni tra il daytime e il prime time diinnuovi appassionanti appuntamenti con laOpera turche, che ci faranno compagnia da2025. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su di loro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Questionario nuove Indicazioni nazionali, presidi Andis chiedono proroga al 30 giugno - Il Consiglio Nazionale dell’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), riunitosi ieri a Montegrotto Terme (PD), dove fino al 27 marzo si tiene il Convegno “Scuola s-confinata. La rigenerazione urbana come opportunità educativa”, ha affrontato il tema delle modalità, indicate dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, per consentire anche alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione di partecipare alla consultazione sulle Indicazioni Nazionali ... 🔗orizzontescuola.it

Smartphone, dal 20 giugno etichetta energetica, più batteria e riparazioni: le nuove regole - Prepariamoci a un altro grande cambiamento per i nostri smartphone. Il prossimo 20 giugno, infatti, entra in vigore in Europa un altro tassello del Regolamento Espr dell’Unione Europea per rendere i dispositivi elettronici più sostenibili. Si tratta dell’etichetta energetica anche per i telefoni. La Commissione europea ha presentato la cosiddetta proposta di Regolamento Ecodesign (Espr) il 30 marzo 2022, come parte del più ampio Piano d’azione per l’economia circolare del marzo 2020. 🔗quifinanza.it

Le nuove soap della mattina di Rete4 - Rete4 rimescola la sua mattina. Complice la fine di Terra Amara, da venerdì 14 marzo si cambia. Dopo la replica della puntata del giorno precedente de La Promessa, in onda alle 7, si passa alla new entry Daydreamer – Le Ali del Sogno. La dizi con Can Yaman andrà in onda a partire dalle 7:35. Alle 8.35 arriva Endless Love. Proprio come accaduto su Canale 5, toccherà anche stavolta all’amore eterno tra Kemal e Nihan sostituire Terra Amara. 🔗davidemaggio.it

La rosa della vendetta è la nuova soap turca di Canale 5; Segreti di famiglia (prima puntata), trama e anticipazioni: Ilgaz e Ceylin alle prese con un oscuro omicidio; La Promessa, le trame dal 3 al 7 giugno 2024; La Rosa della Vendetta: anticipazioni, trama, quante puntate sono e cast della serie turca di Canale 5. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tradimento, cambio programmazione estate: le nuove puntate previste solo nel pomeriggio - Mediaset, durante i mesi estivi, è pronta a lanciare diversi nuovi titoli turchi sia in daytime che nella fascia serale, con i quali proverà a bissare il successo di Terra Amara, La rosa della ... 🔗it.blastingnews.com

Nuove rivelazioni e colpi di scena nella soap Tradimento in onda su Canale 5 - Il 23 aprile, Canale 5 trasmetterà un episodio di "Tradimento" ricco di colpi di scena, con il ritorno di Ipek e il drammatico rapimento del figlio di Oylum che sconvolgerà le dinamiche familiari. 🔗ecodelcinema.com

Segreti di Famiglia, inizia stasera la nuova fiction turca (premiata a Hollywood) di Canale 5: trama, cast e quanti episodi sono - Arriva su Canale 5 un imperdibile appuntamento con la nuova serie turca "Segreti di famiglia": da stasera in tv, domenica 16 giugno, in prima visione assoluta su Canale 5 dalle 21.30. La soap ... 🔗msn.com