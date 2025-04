Nuove regole Ryanair da maggio la fake news sulle multe record

regole stringenti.È quanto potrebbe accadere a chi sceglie di volare con Ryanair, compagnia aerea low cost per eccellenza. Si sa che la realtà irlandese è piuttosto rigida nel pretendere il rispetto delle proprie regole. Ma ultimamente hanno preso a girare alcune fake news in merito all’inasprimento delle misure riguardanti bagaglio a mano e stampa dei biglietti.fake news sulle sanzioni RyanairÈ RimborsoAlVolo, società attiva nella difesa dei diritti dei passeggeri, a fare piazza pulita di ogni leggenda metropolitana e fake news in merito a presunte Nuove regole Ryanair:“Chi si appresta ad affrontare un viaggio in aereo per trascorrere qualche giorno fuori casa in occasione dei ponti del 25 aprile e 1 maggio non subirà alcuna modifica delle condizioni di viaggio rispetto alla norme finora in vigore. Quifinanza.it - Nuove regole Ryanair da maggio, la fake news sulle multe record Leggi su Quifinanza.it Risparmiare sul biglietto aereo scegliendo una compagnia low cost, per poi spendere una fortuna in sanzioni a causa della mancata attenzione ad alcunestringenti.È quanto potrebbe accadere a chi sceglie di volare con, compagnia aerea low cost per eccellenza. Si sa che la realtà irlandese è piuttosto rigida nel pretendere il rispetto delle proprie. Ma ultimamente hanno preso a girare alcunein merito all’inasprimento delle misure riguardanti bagaglio a mano e stampa dei biglietti.sanzioniÈ RimborsoAlVolo, società attiva nella difesa dei diritti dei passeggeri, a fare piazza pulita di ogni leggenda metropolitana ein merito a presunte:“Chi si appresta ad affrontare un viaggio in aereo per trascorrere qualche giorno fuori casa in occasione dei ponti del 25 aprile e 1non subirà alcuna modifica delle condizioni di viaggio rispetto alla norme finora in vigore.

