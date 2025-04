Nuove regole Ryanair da maggio come evitare 250 euro di multa

regole stringenti.È quanto potrebbe accadere a chi sceglie di volare con Ryanair, compagnia aerea low cost per eccellenza, che ha deciso di introdurre alcune stringenti regole a partire da maggio 2025.Misure del bagaglio a manoDa una parte la compagnia low cost irlandese, tra le più utilizzate in europa, punta a rendere più efficiente l’esperienza di viaggio, ma allo stesso tempo inasprisce le sanzioni per chi non rispetta le Nuove disposizioni. Di seguito un riepilogo delle regole aggiornate e dei comportamenti da adottare per evitare costi imprevisti.La parola d’ordine di Ryanair a partire da maggio 2025 è una sola: “Tolleranza zero”. Nessun cambiamento sostanziale rispetto al passato, ma i controlli saranno più severi. Quifinanza.it - Nuove regole Ryanair da maggio, come evitare 250 euro di multa Leggi su Quifinanza.it Risparmiare sul biglietto aereo scegliendo una compagnia low cost, per poi spendere una fortuna in sanzioni a causa della mancata attenzione ad alcunestringenti.È quanto potrebbe accadere a chi sceglie di volare con, compagnia aerea low cost per eccellenza, che ha deciso di introdurre alcune stringentia partire da2025.Misure del bagaglio a manoDa una parte la compagnia low cost irlandese, tra le più utilizzate inpa, punta a rendere più efficiente l’esperienza di viaggio, ma allo stesso tempo inasprisce le sanzioni per chi non rispetta ledisposizioni. Di seguito un riepilogo delleaggiornate e dei comportamenti da adottare percosti imprevisti.La parola d’ordine dia partire da2025 è una sola: “Tolleranza zero”. Nessun cambiamento sostanziale rispetto al passato, ma i controlli saranno più severi.

