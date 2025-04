Nuova Lancia Delta 2028 un render ne anticipa le linee

Lancia Delta, modello iconico che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano e mondiale, si prepara a rinascere nel 2028 in una veste completamente rinnovata, ma fedele al suo DNA sportivo e innovativo. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni e dalle linee guida tracciate dal piano industriale di Stellantis, la Nuova generazione della Delta sarà un’auto completamente elettrica, proiettata verso la mobilità sostenibile ma con un forte richiamo alle sue radici.Dal punto di vista stilistico, la futura Delta dovrebbe fondere elementi retrò con un design moderno e muscoloso. I richiami alla leggendaria Delta Integrale – con passaruota marcati, una linea di cintura decisa e un frontale aggressivo – saranno probabilmente reinterpretati in chiave contemporanea, con luci LED sottili e una calandra chiusa che richiama il nuovo corso stilistico della Lancia. Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Delta 2028: un render ne anticipa le linee Leggi su Ilgiornaledigitale.it La, modello iconico che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano e mondiale, si prepara a rinascere nelin una veste completamente rinnovata, ma fedele al suo DNA sportivo e innovativo. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni e dalleguida tracciate dal piano industriale di Stellantis, lagenerazione dellasarà un’auto completamente elettrica, proiettata verso la mobilità sostenibile ma con un forte richiamo alle sue radici.Dal punto di vista stilistico, la futuradovrebbe fondere elementi retrò con un design moderno e muscoloso. I richiami alla leggendariaIntegrale – con passaruota marcati, una linea di cintura decisa e un frontale aggressivo – saranno probabilmente reinterpretati in chiave contemporanea, con luci LED sottili e una calandra chiusa che richiama il nuovo corso stilistico della

Se ne parla anche su altri siti

Gioseppo Donna lancia la nuova NUBOHO COLLECTION: sandali boho chic per l’estate 2025 con Elsa Pataky - Gioseppo Woman presenta la sua nuova collezione di sandali donna estate 2025, la NUBOHO COLLECTION, che unisce l’anima boho-chic a materiali di alta qualità e design ricercato. La collezione esprime un’estetica femminile e libera, ispirata allo stile bohémien, perfetta per chi ama distinguersi con originalità, comfort ed eleganza. ? NUBOHO COLLECTION: il nuovo stile boho […] 🔗periodicodaily.com

A Gaza oltre 100 morti in 24 ore: raid su ex scuole con sfollati. Idf lancia nuova offensiva di terra - Continuano gli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia, dove i raid di Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i morti: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre bombardamenti separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. 🔗ilfattoquotidiano.it

Roberto Baggio, la Lancia Delta battuta all'asta. Città della Speranza: «I soldi che ci erano stati promessi non sono arrivati. Sfruttata l'immagine della Fondazione» - VICENZA\PADOVA - Spariti nel nulla i soldi che l'istituto di ricerca medica pediatrica, Fondazione Città della Speranza, avrebbe dovuto ricevere da chi si era aggiudicato ad un'asta di... 🔗ilgazzettino.it

Nuova Lancia Delta 2028: un render ne anticipa le linee; Nuova Lancia Delta HF 2028, quante speranze abbiamo che sia così?; Lancia Gamma e Nuova Delta, l’impegno ibrido per il futuro; Lancia Delta, come sarà l'icona che ritorna nel 2028. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lancia Delta, la nuova versione in stile ECV2: piacerebbe? - Il mito torna a vivere. Il nome Lancia Delta evoca un passato glorioso, e nel 2029 questa leggenda dell’automobilismo italiano sarà di nuovo protagonista. Dopo un iniziale annuncio per il 2028, il CEO ... 🔗informazione.it

Nuova Lancia Delta, se tornasse così farebbe furore - Scopri la nuova Lancia Delta: design sportivo, piattaforma STLA Medium e possibile ritorno nel WRC. Dettagli sul debutto previsto nel 2029 ... 🔗msn.com

Nuova Lancia Delta, se fosse così funzionerebbe? Le opinioni - Il rinvio del lancio della nuova Lancia Delta al 2029, annunciato dall’amministratore delegato Luca Napolitano, ha riacceso l’entusiasmo degli appassionati di auto italiane. Questo slittamento, inizia ... 🔗informazione.it