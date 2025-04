Nuova consultazione popolare in Ungheria

Nuova consultazione popolare in Ungheria il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Nuova consultazione popolare in Ungheria Leggi su Cms.ilmanifesto.it Viktor Orbán fa di nuovo ricorso a uno strumento con il quale ha ormai da tempo una certa confidenza: quello delle consultazioni popolari. Stavolta il tema su cui ha pensato .inil manifesto.

Approfondimenti da altre fonti

Ecco Base Popolare Marche:: "Vogliamo una strada nuova" - La Sala Conferenze della Libreria Rinascita, ha ospitato la presentazione del movimento politico-culturale Base Popolare Marche. Presenti l’ex ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello (Docente e Fondatore nazionale ’Base Popolare’), Gian Mario Spacca (già Governatore delle Marche e Presidente ’Base Popolare Marche’), Raimondo Orsetti (Coordinatore regionale ’Base Popolare Marche’) e la professoressa Laura Balestra, docente del Liceo Scientifico ‘Orsini’ che coordinerà Base Popolare nel Piceno. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Storie indimenticabili", dalla Nuova Zelanda a Palermo sulle tracce di uno storico poeta popolare siciliano - Paola Tiné e Alfio Leotta, professori dell’Università di Wellington, sono tornati per un mese in Sicilia per il progetto "Storie indimenticabili: progetto di valorizzazione del patrimonio culturale siciliano attraverso metodologie creative" finanziato e sponsorizzato dalla Victoria University of... 🔗palermotoday.it

Ungheria, Orbán lancia consultazione popolare su adesione Ucraina all'Ue e paventa uscita di Budapest: "Quando l'Europa non avrà più nulla da offrire" - In un forum del partito Fidesz il premier magiaro ha dichiarato: "Se l'Ue fosse stata come è oggi nel 2004, non è certo che vi saremmo entrati a far parte" In Ungheria il primo ministro Viktor Orbán ha lanciato una consultazione popolare chiedendo ai cittadini la loro opinione riguardo ad un 🔗ilgiornaleditalia.it

Orban “consulta” i suoi cittadini sull’adesione dell’Ucraina all’Ue; Orban avvia consultazione in Ungheria sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea; Orban minaccia di lasciare l'Ue: Ungheria se ne andrà quando l'Europa non avrà più nulla da offrire; Orban paventa l’addio all’Ue: dietro le quinte della consultazione sull’Ucraina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova consultazione popolare in Ungheria - Dieci anni fa, per esempio, il governo aveva dato luogo a una consultazione popolare sul tema migrazioni con domande ... La preoccupazione è che un tale evento provocherebbe danni molto gravi ... 🔗ilmanifesto.it

Orban minaccia di lasciare l'Ue: "Ungheria se ne andrà quando l'Europa non avrà più nulla da offrire" - Tutti gli elettori ricevono per posta una scheda di voto per pronunciarsi sull'appartenenza in futuro dell'Ucraina all'Unione europea ... 🔗msn.com