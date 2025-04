Nuoto di fondo l’Italia monopolizza il podio a Ibiza Filadelli trionfa nella 10 km Paltrinieri fuori dai 10

Calato il sipario sul day-1 della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Ibiza (Spagna). Sulla celebre Isla Blanca la squadra italiana ha dato un saggio delle sue qualità e soprattutto della propria profondità nella 10 km maschile. Un vero e proprio trionfo tricolore, vista la tripletta messa a segno dai caimani nostrani.La prova, infatti, è stata vinta da Andrea Filadelli in 1h50'30?9 a precedere Dario Verani (1h50'33?2) e Giuseppe Ilario (1h50'34?9). Gara in cui gli azzurri hanno fatto la differenza nelle ultime fasi, scegliendo una traiettoria di navigazione nell'ultima tornata in grado di far saltare i piani degli altri.Ultima tornata, a onor del vero, in cui Gregorio Paltrinieri ha cercato in prima persona di scappare, dopo essere riemerso dai bassi fondi del gruppo.

