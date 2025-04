Nuoto di fondo CdM Ibiza podio tutto azzurro al maschile trionfa Filadelli davanti a Verani e Ilario

Nuoto di fondo si sposta ad Ibiza, dove nelle acque dell’Isla Blanca era in programma quest’oggi la seconda tappa del circuito. E l’Italia può sorridere nella gara maschile, piazzando un podio tutto azzurro: Andrea Filadelli precede Dario Verani e Giuseppe Ilario, mentre è quindicesimo il pluricampione e olimpionico Gregorio Paltrinieri. Nella gara femminile invece la migliore azzurra si è rivelata Ginevra Taddeucci, che ha concluso al settimo posto. Vittoria a sorpresa per la spagnola Angela Martinez Guillen, che ha messo in fila tedesca Celine Rieder e l’ungherese Bettina Fabian.La gara maschileTre azzurri sul podio. Cinque nei primi dieci. Numeri importanti per la spedizione azzurra. E il merito è soprattutto di Andrea Filadelli che trionfa in 1:50:30.90, precedendo Dario Verani (+00:02. Leggi su Sportface.it La Coppa del Mondo didisi sposta ad, dove nelle acque dell’Isla Blanca era in programma quest’oggi la seconda tappa del circuito. E l’Italia può sorridere nella gara, piazzando un: Andreaprecede Darioe Giuseppe, mentre è quindicesimo il pluricampione e olimpionico Gregorio Paltrinieri. Nella gara femminile invece la migliore azzurra si è rivelata Ginevra Taddeucci, che ha concluso al settimo posto. Vittoria a sorpresa per la spagnola Angela Martinez Guillen, che ha messo in fila tedesca Celine Rieder e l’ungherese Bettina Fabian.La garaTre azzurri sul. Cinque nei primi dieci. Numeri importanti per la spedizione azzurra. E il merito è sopratdi Andreachein 1:50:30.90, precedendo Dario(+00:02.

