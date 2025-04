Nuoto Ceccon firma il triplete in Australia dorso farfalla e stile

Ceccon ai mondiali Australiani di Brisbane. Il nuotatore vicentino centra tre successi in rapida successione: prima nei 200 dorso poi nei 100 farfalla e infine nei 100 stile libero staccando dunque il passo mondiale nei 100 e 200 dorso, nei 100 farfalla e nella staffetta 4×100 sl. È. Today.it - Nuoto, Ceccon firma il triplete in Australia: dorso, farfalla e stile Leggi su Today.it Brilla Thomasai mondialini di Brisbane. Il nuotatore vicentino centra tre successi in rapida successione: prima nei 200poi nei 100e infine nei 100libero staccando dunque il passo mondiale nei 100 e 200, nei 100e nella staffetta 4×100 sl. È.

Nuoto, le carte da medaglia dell’Italia in vista dei Mondiali. Ceccon e Martinenghi le star, Sara Curtis ci prova - Da Parigi a Singapore la strada è tutto sommato breve anche se sono cambiate molte cose in casa Italia e per tanti atleti l’obiettivo reale sono i Giochi di Los Angeles in programma fra tre anni. Nonostante la fase di passaggio, l’Italia parte con tante ambizioni per l’appuntamento a Singapore e gli Assoluti appena conclusi hanno creato qualche aspettativa in chiave rincorsa al podio. La star del nuoto azzurro resta il campione olimpico Thomas Ceccon, che arriva dall’esperienza australiana dove ha messo comunque al centro l’allenamento e il nuoto e dunque potrebbe presentarsi in ottime ... 🔗oasport.it

Nuoto, Ceccon vince i 100 farfalla in Australia e stacca il pass iridato - Un super Thomas Ceccon non si risparmia neanche nella mattinata italiana di mercoledì 23 aprile ai campionati australiani open, in corso di svolgimento a Brisbane. L’azzurro sta partecipando a questo prestigioso appuntamento primaverile e nei 100 farfalla è riuscito non solo a sbaragliare la concorrenza, ma anche a ritoccare il primato personale. Una vittoria che dimostra il buono stato di forma del fuoriclasse italiano in vista del proseguo di un’intensa stagione. 🔗sportface.it

Nuoto, Quadarella e Curtis vincono tre gare al Meeting di Livorno. Pilato firma il secondo tempo mondiale - Simona Quadarella e Sara Curtis si sono distinte al Meeting di Livorno, conquistando tre vittorie a testa alla piscina Camalich. Le due azzurre hanno conquistato tre successi a testa, ma la copertina è per Benedetta Pilato, che ha siglato la seconda prestazione mondiale stagionale sui 50 rana (ma siamo soltanto all’inizio dell’annata agonistica), distinguendosi con un 30.52 nuotato in scioltezza. La 18enne piemontese ha vinto i 100 dorso e i 100 stile libero: prima si è imposta in 1:01. 🔗oasport.it

