Nubifragio e grandine al Rigamonti Brescia Pisa sospesa momentaneamente

Brescia-Pisa (sfida valida per la 35esima giornata di Serie B) è stata sospesa a metà primo tempo, sul punteggio di 1-0 per gli ospiti grazie. Leggi su Calciomercato.com (sfida valida per la 35esima giornata di Serie B) è stataa metà primo tempo, sul punteggio di 1-0 per gli ospiti grazie.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nubifragio nel Salento, grandine nel Brindisino: il maltempo colpisce ancora la Puglia. «Danni per l'agricoltura» - Ancora maltempo in Puglia. Nubifragi e grandinate violente, che adesso fanno tremare gli agricoltori. Nella giornata di oggi, venerdì 28 marzo, la grandine ha colpito una parte del Brindisino... 🔗quotidianodipuglia.it

Grandine nel Forlivese e Faentino, la Regione: “70 milioni presto a disposizione” - Bologna, 26 marzo 2025 – Dopo la grandine eccezionale che ieri, martedì 25 marzo, ha toccato i territori forlivese e faentino (foto), i tecnici della Regione Emilia-Romagna sono andati nelle province colpite per effettuare sopralluoghi. Palline di ghiaccio grandi come ciliegie hanno, infatti, colpito in particolare coltivazioni e frutteti. maltempo, grandinata, corso Garibaldi, grandine, pioggia, foto Stefano Tedioli “Si tratta di un’area circoscritta tra la provincia ovest di Forlì e il Faentino, con fenomeni localizzati ma molto intensi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nubifragio I fiumi esondano - e Francesco Ingardia Evacuazioni, salvataggi e sfollati. Un (nuovo) giorno nero per Toscana ed Emilia-Romagna, strozzate dal maltempo e dal rischio alluvioni che avevano portato le due Regioni a emanare già una prima allerta rossa, rinnovata, e in parte estesa, anche per la giornata di oggi. LA TOSCANA Allerta meteo rossa. La prima del suo genere dal varo del sistema dei codici nel 2015. L’idrometro del giardino di Boboli di Firenze ha segnato 70 millimetri di pioggia in meno di 24 ore. 🔗quotidiano.net

Grandine al Rigamonti! Sospesa momentaneamente Brescia-Pisa - Interrotta la gara della trentacinquesima giornata alla mezz’ora a causa del temporale Una grandinata impressionante al “Rigamonti”. Sospesa al momento Brescia-Pisa. Alla mezz’ora della partita valida ... 🔗gianlucadimarzio.com

Meteo: Nubifragi e Temporali con Grandine nelle prossime ore, ecco dove - Ancora temporali, nubifragi e locali grandinate potranno colpire nelle prossime ore alcune regioni del nostro Paese. L’Italia è letteralmente divisa in due sul fronte meteorologico per effetto ... 🔗ilmeteo.it

Temporali, nubifragi e grandine: meteo “pazzo” in alcune regioni d’Italia - Gli ultimi giorni del mese di marzo caratterizzati dal maltempo: il meteo in Italia e la massima attenzione per temporali, nubifragi e grandine. L’allerta meteo in alcune regioni d’Italia ha fatto ... 🔗newsmondo.it