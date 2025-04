Novara ritrovato senza vita il giovane caduto nel canale a Sant Agabio

ritrovato senza vita il giovane che nella serata di martedì 22 aprile è caduto nel canale Quintino Sella a Sant'Agabio.La vittima è Amhed Arlsan, 21enne di origine pakistana, che era scivolato dall'alzaia mentre stava facendo una passeggiata con due amici, che era sono gettati invano. Novaratoday.it - Novara, ritrovato senza vita il giovane caduto nel canale a Sant'Agabio Leggi su Novaratoday.it É statoilche nella serata di martedì 22 aprile ènelQuintino Sella a.La vittima è Amhed Arlsan, 21enne di origine pakistana, che era scivolato dall'alzaia mentre stava facendo una passeggiata con due amici, che era sono gettati invano.

