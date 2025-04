Novara ricorda Djalali uno striscione su Palazzo Cabrino per chiedere la liberazione del ricercatore

striscione appeso sulle pareti di Palazzo Cabrino a Novara per chiedere la liberazione di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese che ha insegnato Medicina dei disastri all’Università a Novara rinchiuso da 9 anni in una prigione iraniana.Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24. Novaratoday.it - Novara ricorda Djalali: uno striscione su Palazzo Cabrino per chiedere la liberazione del ricercatore Leggi su Novaratoday.it Un nuovoappeso sulle pareti diperladi Ahmadreza, iliraniano-svedese che ha insegnato Medicina dei disastri all’Università arinchiuso da 9 anni in una prigione iraniana.Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24.

Ne parlano su altre fonti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza ... 🔗oasport.it

Il 5 aprile 1944 nel poligono di tiro del Martinetto vennero fucilati Giuseppe Perotti, Franco Balbis, Quinto Bevilacqua, Guido Biglieri, Paolo Braccini, Errico Giachino, Eusebio Giambone e Massimo Montano. Oggi la Città di Torino, unitamente alle Associazioni di volontariato del territorio, alle Associazioni combattentistiche d’arma ed alle massime autorità civili e militari ha ricordato questi […] The post Torino ricorda l’eccidio del Martinetto appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Novara è Città Europea dello Sport 2025. Il riconoscimento, conferito da Aces Europe alle città che si distinguono per la promozione e lo sviluppo dello sport, sarà presentato con una cerimonia ufficiale il 18 marzo alle 16 al palazzetto Stefano Dal Lago. A fare gli onori di casa saranno il... 🔗novaratoday.it

Novara ricorda Djalali: uno striscione su Palazzo Cabrino per chiedere la liberazione del ricercatore; Il Comune di Novara avvia una raccolta firme per chiedere la liberazione di Ahmad Djalali; Novara ricorda Ahmadreza Djalali a 9 anni dal suo arresto: nuovo appello per la liberazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il Comune di Novara avvia una raccolta firme per chiedere la liberazione di Ahmad Djalali - Il comune di Novara e Amnesty hanno rinnovato il loro impegno questa mattina, 24 aprile, nei confronti della scarcerazione di Ahmad Dajalali. Nelle scorse settimane il consiglio comunale aveva approva ... 🔗lavocedinovara.com

Amnesty al fianco di Ahmadreza Djalali per la festa della Liberazione a Novara - Amnesty International Italia rinnova l'appello affinché Ahmadreza Djalali venga liberato e torni a casa dalla sua famiglia ... 🔗quotidianopiemontese.it