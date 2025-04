Novara i servizi di raccolta rifiuti in città per la Festa dei lavoratori

servizi di raccolta rifiuti a Novara.A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata della Festa dei lavoratori verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nei quartieri Nord Est e Sud Est, del. Novaratoday.it - Novara, i servizi di raccolta rifiuti in città per la Festa dei lavoratori Leggi su Novaratoday.it Giovedì 1° maggio modifiche al calendario deidi.A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata delladeiverranno effettuati in modo regolare ididei"non recuperabili" nei quartieri Nord Est e Sud Est, del.

