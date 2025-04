Novak Djokovic determinato Voglio continuare a giocare per rappresentare la mia generazione

Novak Djokovic farà il proprio esordio domani nel Masters1000 di Madrid e nel mirino ha il suo titolo n.100 in carriera. Il serbo potrebbe approfittare dell'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz nella sua parte di tabellone e domani giocherà il suo primo match contro Matteo Arnaldi.A proposito di Carlitos, Nole ha riservato parole al miele in conferenza stampa: "Quello che Alcaraz ha ottenuto alla sua età non è normale. Sono sicuro che lo vedremo ancora spesso vincere i trofei più prestigiosi nei prossimi 10, 15 anni". Tuttavia, lui non vuole rimanere a guardare ed è ancora motivato a dare il meglio di se stesso nonostante le 38 primavere.A questo proposito, Djokovic ci tiene a rappresentare la sua generazione: "Ci vuole un po' di tempo perché la gente accetti il fatto che Roger Federer e Rafa Nadal non giocano più, e nemmeno Andy Murray.

