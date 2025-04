Nonna salvata dalla nipote di 9 anni Ho fatto solo quello che mi hanno insegnato

anni la piccola che nei giorni scorsi ha prestato soccorso immediato alla Nonna, 76enne, colta da un malore. Un altro episodio, dopo quello verificatosi il 4 aprile. Arezzonotizie.it - Nonna salvata dalla nipote di 9 anni: "Ho fatto solo quello che mi hanno insegnato" Leggi su Arezzonotizie.it Un'altra bambina, un'altra emergenza da gestire e un altro familiare salvato grazie alle conoscenze acquisite sui banchi. Ha 9la piccola che nei giorni scorsi ha prestato soccorso immediato alla, 76enne, colta da un malore. Un altro episodio, dopoverificatosi il 4 aprile.

