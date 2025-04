Non voglio trasformarmi nelle lamentele dei fan

Leggi su Justcalcio.com 2025-04-25 19:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:La tensione che è vissuta a Siviglia spazzola il lutto. Dopo mezzanotte di giovedì 24 aprile, la squadra ispanica è atterrata all’aeroporto di Siviglia dopo aver subito un’altra sconfitta, questa volta contro Osasuna nel Sadar. All’uscita del terminal, la forza lavoro e i manager sono stati ricevuti da alcuni seguaci che si sono dedicati ad aumentare, in particolare il presidente, José María del Nido Carrasco, su cui hanno lanciato false fatture con la loro faccia stampata. A quel tempo, il calciatore Diego Hormigo, che stava camminando accanto a lui, chiese a un giornalista di smettere di registrare, un gesto che i fan comprendevano come una difesa al primo presidente del club.

