Non voglio aggiungere non esitare

voglio un tempo aggiunto, eh. Non lo voglio. Non esitare!”scattò. Le immagini dell’allenatore “Nerazzurro” sollevando il dito sull’arbitro e gridando in modo eccessivo sono state virali questo giovedì sui social network, Aprire il dibattito su una possibile sanzione per il loro comportamento. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-24 14:55:00 Calcio italiano:Simone Inzaghi ha pagato tutta la sua frustrazione per l’enorme sconfitta del Tra davanti a lui Milano (0-3) nel Coppa Italia Con il quarto arbitro, che urlato in modo eccessivochiedendo che non daranno minuti di aggiunta in una partita che finalmente si è conclusa esattamente al 90 ° minuto.Quando i “olés” della parte di Milanista San Sirominoranza in questo duello, iniziarono a rimbombare negli ultimi minuti di una tragica notte per l’Inter, che perse le sue opzioni di tripletta, Inzaghi andò al quarto arbitro con un tono quasi minaccioso chiedendo che la partita finisca al 90 ° minuto.“Nonun tempo aggiunto, eh. Non lo. Non!”scattò. Le immagini dell’allenatore “Nerazzurro” sollevando il dito sull’arbitro e gridando in modo eccessivo sono state virali questo giovedì sui social network, Aprire il dibattito su una possibile sanzione per il loro comportamento.

Cosa riportano altre fonti

«Non abbiamo nulla da dire. Lo abbiamo saputo dal Tg... e non abbiamo nulla da dire» sono state le prime parole della madre della ragazza uccisa a Garlasco nel 2007. E le poche che ha aggiunto fanno capire quanto non avrebbe voluto vedere riaperto il caso 🔗vanityfair.it

Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia (risultato schiacciante per i felsinei), Franco Ordine ha parlato anche della seconda semifinale, ossia quella in programma tra poco meno di 24 ore tra Milan e Inter a San Siro. 🔗inter-news.it

Gli infortunati convocati Alla vigilia della sfida contro il Venezia, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno. Buone notizie dall’infermeria: “Mazzocchi e Anguissa sono convocati, Neres lo rivedremo dopo la sosta”. Conte: Le insidie del Venezia La squadra veneta ha fermato sul pari Lazio e Atalanta, raccogliendo sette punti contro le prime dieci in classifica. 🔗terzotemponapoli.com

SBC: 5569 tagli di organico i docenti il 5 dicembre non scioperarono ora molti diventano soprannumerari; Libero Tassella e i tagli agli organici: Contro questi 5569 tagli i docenti non hanno voluto scioperare; Shade in ospedale, la foto sui social: Impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia; Vito Shade ricoverato in ospedale: «Sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia». Cosa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media