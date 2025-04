Non solo dazi Giorgetti dagli Usa porta nuova linfa al Piano Mattei

Giorgetti ha detto di essere “molto contento” di avere incontrato Bessent. “Abbiamo avuto una conversazione lunga e amichevole”, ha affermato, aggiungendo che il colloquio si è incentrato su temi legati ai dazi, al commercio, alla tassazione digitale e anche alla difesa. Giorgetti ha incontrato anche il ministro delle Finanze canadese, Francois-Philippe Champagne, sempre a margine della sua visita a Washington per le riunioni primaverili del Fondo. Formiche.net - Non solo dazi, Giorgetti dagli Usa porta nuova linfa al Piano Mattei Leggi su Formiche.net A una settimana dalla visita lampo di Meloni a Washington, è toccato al ministro dell’Economia volare oltre l’Atlantico per incontrare il suo omonimo americano, Scott Bessent. Un faccia a faccia svoltosi nell’ambito delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, ai quali ha preso parte, sempre in rappresentanza dell’Italia, il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta.In un messaggio pubblicato sul profilo del ministero su X,ha detto di essere “molto contento” di avere incontrato Bessent. “Abbiamo avuto una conversazione lunga e amichevole”, ha affermato, aggiungendo che il colloquio si è incentrato su temi legati ai, al commercio, alla tassazione digitale e anche alla difesa.ha incontrato anche il ministro delle Finanze canadese, Francois-Philippe Champagne, sempre a margine della sua visita a Washington per le riunioni primaverili del Fondo.

