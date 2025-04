Non Solo Calcio Chi ha ucciso Maradona

Calcio ha vissuto una vita sempre al limite, ma gli ultimi giorni dopo un’operazione alla testa lo hanno spinto alla fine per la gestione assurda della sua salute. Medici e infermieri sotto inchiesta mentre la famiglia e tutto il popolo del Calcio ha un grande rimpianto: Diego poteva essere salvato Panorama.it - Non Solo Calcio | Chi ha ucciso Maradona? Leggi su Panorama.it Gli ultimi giorni e l’agonia del campione argentino morto il 25 novembre 2020 in una stanza piccola e sporca, otto imputati a processo a Buenos Aires Il più grande giocatore della storia delha vissuto una vita sempre al limite, ma gli ultimi giorni dopo un’operazione alla testa lo hanno spinto alla fine per la gestione assurda della sua salute. Medici e infermieri sotto inchiesta mentre la famiglia e tutto il popolo delha un grande rimpianto: Diego poteva essere salvato

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arrigo Sacchi, grande ex-allenatore di Milan, Nazionale e non solo, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato... 🔗calciomercato.com

Accuse orribili scuotono il mondo del calcio internazionale: Dimitri Payet, considerato in Inghilterra uno dei giocatori più talentuosi che abbiano mai vestito la maglia del West Ham, è finito al centro di uno scandalo dopo le rivelazioni di una donna, secondo la quale la star dello sport lo avrebbe costretto a fare cose orribili durante una precedente frequentazione.Leggi anche: Il rapimento di Farouk Kassam: quando Graziano Mesina aiutò a risolvere il caso Il centrocampista, oggi 38enne, ... 🔗thesocialpost.it

Notizia che desta non poco scalpore nel mondo del calcio: il fuoriclasse ex City ha scelto di cambiare sport Dai campi di calcio alle piste automobilistiche, da stella del Manchester City a neofita di un altro sport: è questo l’annuncio che sta sorprendendo gli amanti del calcio nelle ultime ore. Ebbene si, l’ex calciatore dovrà esercitarsi sulle curve piuttosto che sui cross. Parliamo di Sergio Agüero, pronto a mettersi alla prova nel mondo dell’automobilismo. 🔗rompipallone.it

Non Solo Calcio | Chi ha ucciso Maradona?; Germania-Italia, Spalletti: Il secondo gol ci ha ucciso, poi grande carattere; Bambino di 10 anni travolto e ucciso da una porta da calcio ma la festa di paese non si ferma; Ozieri, Gioele Putzu ucciso dalla porta di calcio: l’inchiesta e le polemiche. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Buscaglia: "L'Inter non ha mai ucciso il campionato, ora per il Napoli c'è una bella notizia" - Queste le sue parole: "Non lo ha mai ucciso l'Inter il campionato, doveva essere a +6 o +8 rispetto agli avversari ed invece non è così. Il Napoli glielo farà sudare e ora la buona notizia è ... 🔗msn.com

Calcio:Nicola,'non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato' - "Non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato". Così il tecnico del Cagliari Davide Nicola legge la partita con la Fiorentina: "I ragazzi hanno fatto un'ottima partita- ha detto- non ho niente da dire ... 🔗msn.com

Buscaglia: "L'Inter non ha mai ucciso il campionato, ora per il Napoli c'è una bella notizia" - Ma come stanno realmente le due squadre dopo quest'ultima giornata? Chi è più sulle gambe tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Antonio Conte che a Bologna hanno dominato gli avversari nel primo ... 🔗areanapoli.it