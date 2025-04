Non le piaccio ha deciso così The Couple Antonino vuota il sacco sulla concorrente

Couple” il clima tra Irma Testa e Antonino Spinalbese non sembra essere dei più sereni. Sin dai primi giorni, il loro rapporto è apparso bloccato, intriso di una freddezza che va ben oltre il semplice disagio iniziale. Il pubblico, osservando le clip pubblicate su Mediaset Infinity, ha potuto notare una tensione sottile ma persistente, che nemmeno gli sforzi di altri concorrenti sembrano riuscire ad allentare. Ed è proprio Antonino, in un momento di confidenza durante la cena con Andrea Tabanelli e le sorelle Boccoli, a raccontare il suo malessere.“Non mi dà la possibilità di avere un dialogo. A una certa ho detto: ‘Se ce l’ha con me non fa niente, mi metto l’anima in pace'”, confessa Antonino visibilmente amareggiato, riferendosi all’atteggiamento distaccato della pugile. Leggi su Caffeinamagazine.it Nella Casa delle Coppie di “The” il clima tra Irma Testa eSpinalbese non sembra essere dei più sereni. Sin dai primi giorni, il loro rapporto è apparso bloccato, intriso di una freddezza che va ben oltre il semplice disagio iniziale. Il pubblico, osservando le clip pubblicate su Mediaset Infinity, ha potuto notare una tensione sottile ma persistente, che nemmeno gli sforzi di altri concorrenti sembrano riuscire ad allentare. Ed è proprio, in un momento di confidenza durante la cena con Andrea Tabanelli e le sorelle Boccoli, a raccontare il suo malessere.“Non mi dà la possibilità di avere un dialogo. A una certa ho detto: ‘Se ce l’ha con me non fa niente, mi metto l’anima in pace'”, confessavisibilmente amareggiato, riferendosi all’atteggiamento distaccato della pugile.

Se ne parla anche su altri siti

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD - Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare uno schermo LCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise. 🔗gamerbrain.net

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

LIVE Paolini-Cristian 6-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha chiuso un 1° set strano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lunga la difesa di dritto di Cristian. 15-15 Sbaglia un dritto da ottima posizione l’azzurra. 0-15 Attacca di dritto e fa punto Paolini. Serve subito il break. Paolini-Cristian 6-4! L’azzurra chiude tenendo la battuta a zero e conclude un set d’apertura inizialmente dominato, successivamente complicatosi notevolmente anche complici diversi errori della toscana. 🔗oasport.it

Il pulsante “Non mi piace” di Instagram è in fase di test; Runjaic punta il dito su Lucca: “L’ho tolto perché non mi piace chi non rispetta le regole”; Lucca nella bufera, Runjaic: Ha deciso da solo. Bel rigore, ma non mi piace chi non rispetta le regole; Sanremo 2025, Fedez riceve una lettera esplosiva: Non mi piaci, non pensavo di farlo. Ma... | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia