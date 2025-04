Non ho i soldi per andare al funerale di mio zio Papa Francesco un’agenzia di viaggio paga il volo al nipote di Bergoglio

viaggio. Non possiamo”. Mauro Bergoglio, uno dei nipoti di Papa Francesco che in Argentina è infermiere, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l’acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, per andare al funerale dello zio. L’intervista ha mosso la solidarietà della proprietaria di un’agenzia di viaggi che ha regalato al giovane i voli, anche per la moglie. La notizia riportata dai media argentini, è diventata virale.(video da youtube)L'articolo “Non ho i soldi per andare al funerale di mio zio, Papa Francesco”: un’agenzia di viaggio paga il volo al nipote di Bergoglio proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Non ho i soldi per andare al funerale di mio zio, Papa Francesco”: un’agenzia di viaggio paga il volo al nipote di Bergoglio Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ci sto provando, sto cercando di organizzare il. Non possiamo”. Mauro, uno dei nipoti diche in Argentina è infermiere, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l’acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, peraldello zio. L’intervista ha mosso la solidarietà della proprietaria didi viaggi che ha regalato al giovane i voli, anche per la moglie. La notizia riportata dai media argentini, è diventata virale.(video da youtube)L'articolo “Non ho iperaldi mio zio,”:diilaldiproviene da Il Fatto Quotidiano.

