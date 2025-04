Non consumatelo Latte di tre marche ritirato da tutti i supermercati italiani quali sono

Latte intero pastorizzato ad alta temperatura. In via del tutto precauzionale, diverse catene di supermercati – tra cui Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno diffuso un avviso di ritiro di specifici lotti di Latte, per il sospetto della presenza di materiali indesiderati all'interno delle confezioni. I prodotti interessati da questo provvedimento appartengono ai marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, tre nomi ben conosciuti dai consumatori italiani per la loro diffusione su scala nazionale.

