Non basta ricordare bisogna continuare a scegliere invito di Filippetta per il 25 aprile

aprile 2025 – Un corteo più numeroso degli scorsi anni ha attraversato il centro di Pavia per l'80° anniversario della Liberazione. Con bandiere, striscioni e fazzoletti al collo diverse centinaia di persone hanno sfilato da piazzale Ghinaglia, dedicato a Ferruccio, un brillante studente di medicina e alunno del collegio Ghislieri, nato a Casalbuttano in provincia di Cremona, ed esponente del partito comunista studentesco, che fu picchiato mortalmente proprio nel piazzale il 21 aprile 1921 in una delle primissime aggressioni fasciste.Percorrendo tutta Strada Nuova il corteo ha raggiunto piazza del Carmine dove alcuni sono entrati in chiesa per assistere alla messa celebrata da don Daniele Baldi e altri sono rimasti fuori ad assistere a spettacoli di giocoleria. Al termine della funzione è stata letta la "Preghiera del ribelle" di Teresio Olivelli poi il parroco dall'altare ha augurato "Buona festa a tutti", prima di far uscire tutti i fedeli diretti in piazza Italia per ascoltare l'orazione ufficiale e il primo discorso del sindaco Michele Lissia.

