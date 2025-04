Nobile ma senza risorse Bertha von Suttner diventò attivista e scrittrice Sostenuta in ogni lotta dal marito fu la prima donna a vincere il Nobel per la pace

Che cos'hanno in comune lo scrittore russo Lev Tolstoj, il presidente americano Theodore Roosevelt, l'inventore della dinamite Alfred Nobel e il fondatore del sionismo Theodor Herzl? Una grande stima nei confronti di una nobildonna austriaca che dedicò la vita alla causa della pace e della creazione di un'organizzazione internazionale, la Corte permanente di arbitrato dell'Aia (antecedente all'attuale Tribunale internazionale dell'Aia) per risolvere le controversie fra Stati. Donne e scienza: su RaiPlay le ricercatrici cancellate dalla storia X Bertha von Suttner, una vita per la pace Era la baronessa Bertha von Suttner, nata contessina Kinsky von Wchinitz und Tettau, titolo fin troppo altisonante per una ragazza sostanzialmente povera, costretta a inventarsi un mestiere per sopravvivere.

