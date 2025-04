No alle vacanze lunghe Mare o monti per un giorno

vacanze estive" afferma la presidente regionale di Federconsumatori, Laura Grandi. Lanazione.it - No alle vacanze lunghe. Mare o monti per un giorno Leggi su Lanazione.it PISTOIA Per la conformazione del calendario di questo 2025, stiamo affrontando settimane intense dal punto di vista delle feste. E così, archiviata la Pasqua, adesso davanti a noi ci sono i "ponti" del 25 aprile (weekend lungo) e del 1° maggio (addirittura quattro giorni) ma i pistoiesi che si muoveranno da casa saranno pochi, per la precisione il 14%.A dirlo è l’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori che prende in esame le prenotazioni che sono state fatte in questi giorni così particolari sia nelle strutture ricettive che per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, ovvero treno e aereo. Del resto, "i prezzi per andare in vacanza in questo momento sono proibitivi e le famiglie preferiscono risparmiare adesso per avere più budget a disposizione per leestive" afferma la presidente regionale di Federconsumatori, Laura Grandi.

