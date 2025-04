Nintendo Switch 2 venderà più di PlayStation 5 4 e Nintendo Switch al lancio secondo alcuni analisti

lancio di Nintendo Switch 2 potrebbe segnare un nuovo punto di svolta nel mercato videoludico. secondo gli analisti di Bloomberg, l’attesissima console di casa Nintendo è sulla buona strada per superare le vendite iniziali di PlayStation 4, PlayStation 5 ed anche della prima Nintendo Switch. Un risultato che sembrava difficile da immaginare, soprattutto considerando il prezzo elevato del nuovo hardware e le tensioni internazionali sui dazi imposti negli Stati Uniti.Eppure, la realtà dei numeri parla chiaro: Bloomberg ha riportato che si stimano tra i 6 e gli 8 milioni di unità vendute nei primi mesi dal lancio, un volume che, se confermato, la porrebbe nettamente al di sopra dei circa 4,5 milioni di PS4 e PS5 vendute nei rispettivi periodi di debutto. Solo in Giappone, dove la console ha un prezzo più contenuto rispetto all’Occidente, le prenotazioni hanno già superato i 2,2 milioni di pezzi, come riportato direttamente dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa. Game-experience.it - Nintendo Switch 2 venderà più di PlayStation 5, 4 e Nintendo Switch al lancio, secondo alcuni analisti Leggi su Game-experience.it Ildi2 potrebbe segnare un nuovo punto di svolta nel mercato videoludico.glidi Bloomberg, l’attesissima console di casaè sulla buona strada per superare le vendite iniziali di4,5 ed anche della prima. Un risultato che sembrava difficile da immaginare, soprattutto considerando il prezzo elevato del nuovo hardware e le tensioni internazionali sui dazi imposti negli Stati Uniti.Eppure, la realtà dei numeri parla chiaro: Bloomberg ha riportato che si stimano tra i 6 e gli 8 milioni di unità vendute nei primi mesi dal, un volume che, se confermato, la porrebbe nettamente al di sopra dei circa 4,5 milioni di PS4 e PS5 vendute nei rispettivi periodi di debutto. Solo in Giappone, dove la console ha un prezzo più contenuto rispetto all’Occidente, le prenotazioni hanno già superato i 2,2 milioni di pezzi, come riportato direttamente dal presidente di, Shuntaro Furukawa.

Se ne parla anche su altri siti

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD - Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare uno schermo LCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise. 🔗gamerbrain.net

The Duskbloods: Hidetaka Miyazaki ha svelato tante nuove informazioni sull’esclusiva Nintendo Switch 2 - Hidetaka Miyazaki, director di FromSoftware, ha rivelato nuove informazioni su The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online senza abbandonare la tipica profondità narrativa dello studio. 🔗game-experience.it

Nintendo Switch 2, i team di Hogwarts Legacy e Civilization 7 elogiano la potenza della console - Mentre Nintendo continua a mantenere il riserbo sulle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2, sono direttamente gli sviluppatori terze parti a raccontarne le potenzialità. Due team di rilievo, Avalanche Software (Hogwarts Legacy) e Firaxis Games (Civilization 7), hanno espresso grande entusiasmo per le prestazioni offerte dalla nuova console, definendola sorprendentemente potente per essere un dispositivo portatile. 🔗game-experience.it

Al lancio Nintendo Switch 2 venderà più di PlayStation 4, 5 e di Nintendo Switch stessa, per degli analisti; Switch 2, prezzo troppo alto? Nintendo in realtà potrebbe venderla in perdita; Nintendo Switch 2 finirà come Wii U? La risposta degli analisti; Nintendo Switch 2 ha un nuovo video ufficiale che mostra le sue caratteristiche uniche. 🔗Se ne parla anche su altri siti