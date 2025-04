Nintendo Switch 2 sta ricevendo delle recensioni negative in seguito al caos dei preordini

Nintendo Switch 2 non è ancora uscita, ma sta già facendo discutere i fan e non per le sue specifiche tecniche o per la line-up di lancio, bensì per il caos esploso al momento dei preordini negli Stati Uniti. Sul sito della catena Target, centinaia di utenti stanno lasciando recensioni durissime, trasformando lo spazio dedicato alle opinioni sulla console in una vera e propria valvola di sfogo. Il risultato? Una valutazione media disastrosa: appena 2,3 stelle su 5, nonostante nessuno abbia ancora avuto modo di provarla.A scatenare la rabbia degli utenti sul sito ufficiale della nota catena è stata una gestione fallimentare delle prenotazioni, tra crash del sito, messaggi di esaurimento istantanei, ritardi nella conferma degli ordini e promesse mancate di disponibilità. Alcuni lamentano addirittura consegne posticipate di una settimana rispetto al lancio, mentre altri segnalano il proliferare di bagarini e rivendite a prezzo maggiorato. Game-experience.it - Nintendo Switch 2 sta ricevendo delle recensioni negative in seguito al caos dei preordini Leggi su Game-experience.it 2 non è ancora uscita, ma sta già facendo discutere i fan e non per le sue specifiche tecniche o per la line-up di lancio, bensì per ilesploso al momento deinegli Stati Uniti. Sul sito della catena Target, centinaia di utenti stanno lasciandodurissime, trasformando lo spazio dedicato alle opinioni sulla console in una vera e propria valvola di sfogo. Il risultato? Una valutazione media disastrosa: appena 2,3 stelle su 5, nonostante nessuno abbia ancora avuto modo di provarla.A scatenare la rabbia degli utenti sul sito ufficiale della nota catena è stata una gestione fallimentareprenotazioni, tra crash del sito, messaggi di esaurimento istantanei, ritardi nella conferma degli ordini e promesse mancate di disponibilità. Alcuni lamentano addirittura consegne posticipate di una settimana rispetto al lancio, mentre altri segnalano il proliferare di bagarini e rivendite a prezzo maggiorato.

