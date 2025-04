Niente Arsenal lo prende l’Inter nuovo difensore per Inzaghi

Inzaghi. I Gunners hanno fatto un passo indietrol’Inter lavora per andare a rinforzare il livello della rosa di Inzaghi. La sconfitta nel derby ha evidenziato che le cosiddette seconde linee non stanno rendendo come ci si immaginava e per questo motivo Marotta e Ausilio si stanno muovendo per individuare i giocatori giusti che possono alzare ancora di più la qualità della squadra. In particolare, i nerazzurri proveranno a completare il reparto difensivo con almeno un acquisto importante.In viale della Liberazione si sta ragionando su quali giocatori portare in rosa. Oaktree ha chiesto a Marotta e Ausilio di puntare su profili giovani e di qualità. Per questo motivo gli occhi dell’Inter sono puntati in Premier. Rompipallone.it - Niente Arsenal, lo prende l’Inter: nuovo difensore per Inzaghi Leggi su Rompipallone.it I nerazzurri potrebbero decidere di guardare in Premier League per andare a rinforzare la rosa di. I Gunners hanno fatto un passo indietrolavora per andare a rinforzare il livello della rosa di. La sconfitta nel derby ha evidenziato che le cosiddette seconde linee non stanno rendendo come ci si immaginava e per questo motivo Marotta e Ausilio si stanno muovendo per individuare i giocatori giusti che possono alzare ancora di più la qualità della squadra. In particolare, i nerazzurri proveranno a completare il reparto difensivo con almeno un acquisto importante.In viale della Liberazione si sta ragionando su quali giocatori portare in rosa. Oaktree ha chiesto a Marotta e Ausilio di puntare su profili giovani e di qualità. Per questo motivo gli occhi delsono puntati in Premier.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zazzaroni svela: «La Juve prende l’Inter per lo scudetto? Solo in questo caso, Thiago Motta dovrebbe…» - di RedazioneLa Juve può prendere l’Inter nella lotta scudetto? Il giornalista svela cosa dovrebbe accadere, ecco il calcolo sui punti, Thiago Motta dovrebbe… Ivan Zazzaroni, nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato della della Juve di Thiago Motta dopo le cinque vittorie consecutive in Serie A ed in modo particolare della possibilità che la Vecchia Signora possa riuscire ad agguantare l’Inter di Simone Inzaghi nella lotta scudetto. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter, l’Arsenal mette nel mirino un nerazzurro: i dettagli - di RedazioneCalciomercato Inter, sirene inglesi per un nerazzurro: l’Arsenal di Arteta bussa alla porta Il Calciomercato Inter ultimamente sta ruotando attorno all’interesse dell’Arsenal per un nerazzurro. Il club inglese sta cercando di rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione e Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, ha individuato nel capitano dell’Inter Lautaro Martinez un obiettivo prioritario per migliorare la squadra, specialmente considerando le attuali difficoltà in attacco e gli infortuni di diversi giocatori chiave, come Gabriel Jesus. 🔗internews24.com

L’Inter B prende forma: chi l’allenerà, budget, giocatori - Inter B. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha confermato il progetto della squadra Under 23, che dovrebbe prendere il via nella stagione 2025-26, se tutti i dettagli andranno a posto. L’Inter avvierà a breve l’iter per l’iscrizione alla Serie C, con la squadra che giocherà a Monza grazie a un accordo con Adriano Galliani, mentre gli allenamenti si svolgeranno a Interello, che verrà migliorato con nuove infrastrutture. 🔗ilnerazzurro.it

Tabellone Champions 2025, il percorso dell'Inter dai quarti all'eventuale finale: c'è il Barcellona; L’Inter è in semifinale contro il Barcellona: date e orari; Riepilogo e highlights Champions League: l'Inter espugna Rotterdam, il Liverpool beffa il PSG; Perché Juve e Milan possono prendere l’Inter negli ottavi di Champions. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'Arsenal travolge il Real, l'Inter fa il colpaccio a Monaco - Nell’altra sfida, l’Inter ... il nuovo e definitivo vantaggio, servito da Carlos Augusto in contropiede. (Corriere del Ticino) Ne parlano anche altri media Il doppio scontro tra Arsenal ... 🔗informazione.it

Arsenal, sarà Andrea Berta il nuovo ds: annuncio imminente - Berta, già noto per il suo lavoro all’Atletico Madrid, ha firmato con l’Arsenal venti giorni fa come nuovo direttore del club ... abbandonare la squadra già nelle prossime settimane. L’Inter ha ... 🔗calciostyle.it

Un italiano alla guida dell'Arsenal: Andrea Berta nuovo ds dei Gunners - L’Arsenal ha ufficialmente una mente italiana. I Gunners hanno annunciato l’ingaggio di Andrea Berta come nuovo direttore sportivo, incarico che lo mette in cima alla piramide decisionale ... 🔗gazzetta.it