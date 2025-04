Nicol Oggi ho un nuovo inedito e apro i concerti di Jovanotti Facevo la cameriera quando Fibra mi ha voluta

Nicol ha già costruito un percorso solido e sorprendente. Classe 1999, ha da poco pubblicato il suo primo EP, "Giornate umide", impreziosito da collaborazioni come quelle con Fabri Fibra e il produttore Canova. Ha calcato il palco di Amici, è passata per Sanremo Giovani e Oggi è. Europa.today.it - Nicol: "Oggi ho un nuovo inedito e apro i concerti di Jovanotti. Facevo la cameriera quando Fibra mi ha voluta" Leggi su Europa.today.it A soli 26 anni,ha già costruito un percorso solido e sorprendente. Classe 1999, ha da poco pubblicato il suo primo EP, "Giornate umide", impreziosito da collaborazioni come quelle con Fabrie il produttore Canova. Ha calcato il palco di Amici, è passata per Sanremo Giovani eè.

