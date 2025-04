Nicol Il dolore va attraversato canto per ricordarlo a me stessa Jovanotti mi sta insegnando tanto è una persona vera

Nicol Castagna è nata a Vicenza nel 1999, ha da poco pubblicato il suo primo ep, "Giornate umide", ha partecipato al talent Amici ed era tra le promesse della musica italiana a Sanremo Giovani. In questi mesi sarà in giro per l'Italia con Jovanotti aprendo ogni suo concerto nei palazzetti.

