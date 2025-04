Nico Williams Leao fortissimo gli prenderei questo… In Serie A mi piacciono molto anche Dybala e Thuram

Nico Williams, attaccante dell’Atheltic Bilbao e della Spagna: «Vincere l’Europeo è stato un sogno da bambino» Nico Williams, stella dell‘Athletic Bilbao e della nazionale spagnola, è stato protagonista di una nuova puntata di My Skills su DAZN, dove ha raccontato la sua carriera e la sua esperienza con la Spagna oltre che . Calcionews24.com - Nico Williams: «Leao fortissimo, gli prenderei questo… In Serie A mi piacciono molto anche Dybala e Thuram» Leggi su Calcionews24.com Le parole di, attaccante dell’Atheltic Bilbao e della Spagna: «Vincere l’Europeo è stato un sogno da bambino», stella dell‘Athletic Bilbao e della nazionale spagnola, è stato protagonista di una nuova puntata di My Skills su DAZN, dove ha raccontato la sua carriera e la sua esperienza con la Spagna oltre che .

