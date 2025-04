Nico Gonzalez confermato titolare in Juve Monza ma in quale ruolo Tudor pensa a questa soluzione per l’argentino

Nico Gonzalez giocherà titolare in Juve Monza: ma in quale posizione? Tudor pensa a questa soluzione per l’esterno argentinoFocus sulle probabili formazioni di Juve Monza, in programma domenica 27 aprile alle ore 18.00. In attacco, visto il forfait di Dusan Vlahovic, giocherà Randal Kolo Muani da numero 9. E alle sue spalle?Tornerà dal primo minuto Kenan Yildiz, che ha iniziato dalla panchina la sfida contro il Parma perché rientrante dalla contusione subita alla coscia. Al suo fianco giocherà Nico Gonzalez, che verrà confermato nel ruolo di trequartista.PROBABILI FORMAZIONI Juve Monza: LE ULTIME SULLE SCELTE DI Tudor .com Juventusnews24.com - Nico Gonzalez confermato titolare in Juve Monza: ma in quale ruolo? Tudor pensa a questa soluzione per l’argentino Leggi su Juventusnews24.com giocheràin: ma inposizione?per l’esterno argentinoFocus sulle probabili formazioni di, in programma domenica 27 aprile alle ore 18.00. In attacco, visto il forfait di Dusan Vlahovic, giocherà Randal Kolo Muani da numero 9. E alle sue spalle?Tornerà dal primo minuto Kenan Yildiz, che ha iniziato dalla panchina la sfida contro il Parma perché rientrante dalla contusione subita alla coscia. Al suo fianco giocherà, che verràneldi trequartista.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DI.com

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve. La scelta di Tudor per il big match dell'Olimpico - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l'argentino. Ecco la decisione di Igor Tudor Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all'impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez. L'argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l'ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri.

Nico Gonzalez confermato dal primo minuto in Fiorentina Juve? Cosa ha in mente Thiago Motta, ecco la sua idea sull'argentino - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare in Fiorentina Juve? Cosa ha in mente Thiago Motta, idee chiare sull'argentino Focus in attacco per questo Fiorentina Juve, con Thiago Motta che dovrebbe aver sciolto le riserve per il big match con vista Champions di questa sera. A sinistra agirà nuovamente Nico Gonzalez, confermato dal primo minuto dal tecnico bianconero. Siederà in panchina, inizialmente, invece Kenan Yildiz.

Nico Gonzalez confermato da Thiago Motta per Juve Atalanta? Qual è l'idea in attacco per la super sfida contro Gasperini - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato da Thiago Motta per Juve Atalanta? Ecco l'idea in attacco per il big match dell'Allianz Stadium L'assenza di Conceicao e Douglas Luiz per infortunio, unita al possibile forfait di Yildiz causa virus intestinale non lasciano praticamente dubbi a Thiago Motta sulla scelta riguardante Nico Gonzalez per Juve Atalanta di questa sera all'Allianz Stadium.

Nico Gonzalez confermato titolare: l'argentino cambia ruolo per Roma Juve. L'ultima idea di Tudor verso il big match - Come riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero confermerà dal primo minuto anche Nico Gonzalez. Pronto un nuovo ruolo per l'argentino: l'ex Fiorentina, impiegato a tutta fascia contro il Genoa, si ...

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo col Genoa - Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo col Genoa per l'esterno argentino. Dove giocherà al debutto in panchina di Igor Tudor Sono ufficiali le formazioni di Juve Genoa, il match dell'esordio ...

Repubblica Torino - Nico Gonzalez dovrebbe avanzare - Su Repubblica Torino si parla delle possibili scelte di Tudor per domani: "Per Koopmeiners c'è un forte rischio per la partita, Mbangula e Gatti sono fuori, più gli ...