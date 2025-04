Newcastle Ipswich il pronostico di Premier combo Magpies certa azzardo NOGOAL

Premier League, che hanno visto il pareggio tra Arsenal e Crystal Palace e soprattutto il 2-1 del Manchester City sull’Aston Villa, maturato all’ultimo minuto di gioco. Un risultato quest’ultimo che mischia ulteriormente le carte della lotta alla Champions League, alla quale è iscritto anche il Newcastle. Per i Magpies questo deve necessariamente essere un turno favorevole, visto che sabato 26 aprile alle 16:00, al St. James’ Park, arriva il di fatto già retrocesso Ipswich Town.Dopo una scorsa annata piuttosto opaca, chiusa fuori dalle coppe europee, i ragazzi di Howe sono tornati a fare la voce grossa addirittura in ottica Champions League, una competizione che vogliono abbracciare dopo averla vissuta due anni fa. L’attuale 5° posto (59 punti) basterebbe al Newcastle, ma oltre a poter insidiare il Nottingham Forest a 60 e il City a 61 (con una gara in più), c’è da difendersi da Chelsea e Aston Villa a quota 57. Sololaroma.it - Newcastle-Ipswich, il pronostico di Premier: combo Magpies certa, azzardo NOGOAL Leggi su Sololaroma.it Due anticipi appassionanti quelli della 34ª giornata diLeague, che hanno visto il pareggio tra Arsenal e Crystal Palace e soprattutto il 2-1 del Manchester City sull’Aston Villa, maturato all’ultimo minuto di gioco. Un risultato quest’ultimo che mischia ulteriormente le carte della lotta alla Champions League, alla quale è iscritto anche il. Per iquesto deve necessariamente essere un turno favorevole, visto che sabato 26 aprile alle 16:00, al St. James’ Park, arriva il di fatto già retrocessoTown.Dopo una scorsa annata piuttosto opaca, chiusa fuori dalle coppe europee, i ragazzi di Howe sono tornati a fare la voce grossa addirittura in ottica Champions League, una competizione che vogliono abbracciare dopo averla vissuta due anni fa. L’attuale 5° posto (59 punti) basterebbe al, ma oltre a poter insidiare il Nottingham Forest a 60 e il City a 61 (con una gara in più), c’è da difendersi da Chelsea e Aston Villa a quota 57.

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Aston Villa-Newcastle: la certezza è solo una - Aston Villa-Newcastle è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una sfida d’alta quota tra due squadre che hanno avuto un impegno durante la settimana. Sì, i padroni di casa con un giorno in più di riposo, ma hanno speso molto nel corso dell’ultimo periodo. Soprattutto sotto l’aspetto mentale. Pronostico Aston Villa-Newcastle: la certezza è solo una (Lapresse) – Ilveggente. 🔗ilveggente.it

Aston Villa-Ipswich Town, il pronostico di Premier League: Multigol e Rogers goloso - Riparte alla grande il weekend di campionati in giro per l’Europa, soprattutto una Premier League che aprirà la sua 25ª giornata con un entusiasmante Brighton-Chelsea. Il programma però è fitto, e arriverà fino a domenica pomeriggio con Tottenham-Manchester United, ma tra le gare di sabato 15 febbraio anche un interessante Aston Villa-Ipswich Town. Fischio d’inizio alle 16:00 nell’imponente Villa Park, per un match che mette in palio punti d’oro per obiettivi decisamente diversi. 🔗sololaroma.it

Pronostico Liverpool-Newcastle: Slot non conosce ostacoli - Liverpool-Newcastle è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con la semplice vittoria sul campo del Manchester City dello scorso weekend, il Liverpool ci ha fatto sapere due cose. La prima: al momento non c’è partita in Premier League con nessuno e Arne Slot è riuscito in poco tempo a prendere per mano una squadra che non vinceva il campionato da molti anni e che si avvia, con semplicità, a farlo. 🔗ilveggente.it

PRONOSTICI PREMIER LEAGUE - I consigli per sabato 2 novembre; Newcastle-Ipswich (sabato 26 aprile 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Newcastle - Ipswich: Pronostico e Anteprima della Partita; Pronostico Newcastle-Ipswich: statistiche e quote Premier League. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostici semifinali FA Cup e 34° giornata Premier League. Analisi e scommesse Crystal Palace-Aston Villa - Pronostico Crystal Palace-Aston Villa 26 aprile. Analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 34° giornata Premier League ed FA Cup. 🔗betitaliaweb.it

I pronostici del weekend (26-27 aprile): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend: ci sono Serie A, Bundesliga, Premier League e Ligue 1, le semifinali di FA Cup e la finale di Coppa del Re ... 🔗ilveggente.it

Pronostico Ipswich Town-Arsenal: le motivazioni faranno la differenza - Ipswich-Arsenal è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, formazioni, pronostico. 🔗ilveggente.it