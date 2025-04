Nesta non vuole un Monza arrendevole e promette La Juve è una grande squadra ma andremo a Torino per fare questo La promessa del tecnico in conferenza stampa

Nesta carica i suoi a due giorni dalla sfida contro la Juve: l’allenatore del Monza ha annunciato la sua promessa in conferenza stampa, in cui ha elogiato anche TudorNella conferenza stampa pre Juve Monza, Alessandro Nesta ha dimostrato di non voler partire battuto. L’allenatore dei brianzoli ha promesso di andare a Torino per fare un’impresa contro la squadra di Igor Tudor, su cui si esprime come segue.TUDOR E L’IMPRESA A Torino – «È un allenatore tosto, lo era anche da giocatore e il suo carattere lo ha messo in panchina. Impresa a Torino? Giochiamo sempre per vincere, la Juve è una grande squadra e non sarà facile.». .com Juventusnews24.com - Nesta non vuole un Monza arrendevole e promette: «La Juve è una grande squadra, ma andremo a Torino per fare questo». La promessa del tecnico in conferenza stampa Leggi su Juventusnews24.com carica i suoi a due giorni dalla sfida contro la: l’allenatore delha annunciato la suain, in cui ha elogiato anche TudorNellapre, Alessandroha dimostrato di non voler partire battuto. L’allenatore dei brianzoli ha promesso di andare aperun’impresa contro ladi Igor Tudor, su cui si esprime come segue.TUDOR E L’IMPRESA A– «È un allenatore tosto, lo era anche da giocatore e il suo carattere lo ha messo in panchina. Impresa a? Giochiamo sempre per vincere, laè unae non sarà facile.». .com

