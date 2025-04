Nessun incontro nel programma ufficiale Trump e Melania dopo i funerali del Papa volano al Golf club

incontro informale con Ursula von der Leyen, i bilaterali con alcuni capi di Stato. Ma tutte le ipotesi della vigilia vengono smentite. Nel programma ufficiale di Donald Trump, che arriverà con la moglie Melania alle 22.50 a Fiumicino per assistere ai funerali del Papa, non sono previsti faccia a faccia con altri vertici istituzionali. Di fatto il viaggio del presidente americano sarà brevissimo: secondo la 'guidance', il tycoon e la first lady arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa a Roma, alla basilica di San Pietro e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa al Trump National Golf club Bedminster, in New Jersey, dove festeggeranno il compleanno di Melania, che è proprio il 26 aprile.La presenza di ben 50 i capi di Stato e di governo, oltre a dieci sovrani, e in tutto 180 delegazioni, per i funerali di Bergoglio aveva messo in fibrillazione le cancellerie per capire, con brevissimo preavviso, se fossero possibili a margine della cerimonia colloqui più o meno informali.

