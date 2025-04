Nessun incontro nel programma di Trump a Roma Tajani Non parleremo di dazi davanti alla salma del papa

Trump ai giornalisti in un incontro nello studio Ovale riferendosi al suo arrivo a Roma per i funerali di papa Francesco, sabato 26 aprile.Tuttavia nel programma ufficiale della sua visita presidenziale non c'è. Today.it - Nessun incontro nel programma di Trump a Roma, Tajani: "Non parleremo di dazi davanti alla salma del papa" Leggi su Today.it "Ci saranno tanti leader, vorrei incontrarli tutti", ha detto il presidente Donaldai giornalisti in unnello studio Ovale riferendosi al suo arrivo aper i funerali diFrancesco, sabato 26 aprile.Tuttavia nelufficiale della sua visita presidenziale non c'è.

Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron per un incontro dedicato alla risoluzione della guerra in Ucraina. Il vertice «con Macron è stato un passo avanti verso la pace in Ucraina», ha detto il tycoon durante la conferenza stampa alla Casa Bianca. Ma Kiev – per l’inquilino dell’Eliseo – deve «essere coinvolta nei colloqui», ha precisato Macron. 🔗open.online

Bologna, 13 marzo 2025 – Mentre la Juve cerca di uscire dalla crisi, praticamente decisiva la sfida di Firenze, Cristiano Giuntoli deve imbastire la strategia futura di mercato, ma ancora non ha il quadro chiaro della situazione considerando che potrebbero mancare i ricavi Champions se la Juve non dovesse rientrare tra le prime quattro in classifica. Riflessioni in atto soprattutto in attacco, dove non sembrano esserci sbocchi per il rinnovo di Dusan Vlahovic e contemporaneamente si lavora ...

Non è previsto oggi alcun incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. A renderlo noto è il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. «Non ci sono ancora discussioni in merito a tale incontro», ha dichiarato Peskov affermando che finora «non ci sono piani per una conversazione ai massimi livelli» tra Russia e Usa, per cui nessun incontro in vista tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, magari alla presenza di Donald Trump. 🔗open.online

